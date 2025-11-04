4 Novembre Montecitorio illuminato con il tricolore per la Festa delle Forze Armate – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate Palazzo Montecitorio, sede della camera dei Deputati, viene illuminato con il tricolore, con lui bianche rosse e verdi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Nel novembre del 1871 venne inaugurata l’aula del Parlamento del Regno d’Italia, realizzata nel cortile del Palazzo di Montecitorio. L’aula si rivelò presto inadeguata, per cui venne dato l' incaricato all’architetto palermitano Ernesto Basile di costruire il nuovo - facebook.com Vai su Facebook
#GiovanniLeone (Napoli, #3novembre 1908 – Roma, 9 novembre 2001) da #Montecitorio a #PalazzoMadama al #Quirinale e di nuovo in #Senato senato.it/legislature/4/… Il suo ricordo in Aula nel centenario della nascita in XVI legislatura - X Vai su X
4 Novembre, Montecitorio illuminato con il tricolore per la Festa delle Forze Armate - In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate Palazzo Montecitorio, sede della camera dei Deputati, viene illuminato con il tricolore, con lui bianche rosse e verdi ... Segnala ilgiornale.it
4 Novembre, Montecitorio illuminato con il tricolore per la Festa delle Forze Armate – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate Palazzo Montecitorio, sede della camera dei Deputati, viene illuminato con il t ... Scrive open.online
4 novembre: facciata Montecitorio illuminata tricolore - Per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate, la facciata di Montecitorio sarà illuminata con l’immagine del Tricolore fino all'una di domani. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive