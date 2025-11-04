4 Novembre Montecitorio illuminato con il tricolore per la Festa delle Forze Armate – Il video

Open.online | 4 nov 2025

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate Palazzo Montecitorio, sede della camera dei Deputati, viene illuminato con il tricolore, con lui bianche rosse e verdi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

