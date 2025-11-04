4 Novembre | Monreale celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Monrealelive.it | 4 nov 2025

Cerimonie a Monreale e nelle frazioni per onorare i Caduti. Il Sindaco Arcidiacono: "Un dovere custodire la memoria del sacrificio di chi ha costruito la nostra Nazione"

4 novembre monreale celebra il giorno dell8217unit224 nazionale e delle forze armate

© Monrealelive.it - 4 Novembre: Monreale celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

