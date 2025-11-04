4 novembre | Meloni ' onore a chi ha servito e continua a servire l' Italia'

Iltempo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "Nel Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate onoriamo il sacrificio di chi, con coraggio e dedizione, ha difeso la libertà e l'unità della nostra Patria. Il loro esempio vive nei valori che ancora oggi ispirano le donne e gli uomini in uniforme, al servizio della Nazione. Onore a chi ha servito e a chi continua a servire l'Italia con valore, impegno e spirito di sacrificio". Lo scrive sui social Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

4 novembre meloni onore a chi ha servito e continua a servire l italia

© Iltempo.it - 4 novembre: Meloni, 'onore a chi ha servito e continua a servire l'Italia'

Scopri altri approfondimenti

4 novembre meloni onoreGiaveno celebra il 4 Novembre: onore all’Unità Nazionale e alle Forze Armate - GIAVENO – Il 4 novembre rappresenta una data cardine nella storia italiana, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un momento solenne in cui il Paese commemora la vittoria nella Prima ... Scrive lagendanews.com

4 novembre meloni onoreSergio Mattarella ad Ancona il 4 novembre per la Giornata delle Forze armate - Il Capo dello Stato torna nelle Marche a distanza di meno di 2 mesi. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 4 Novembre Meloni Onore