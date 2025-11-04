4 Novembre Meloni canta Inno di Mameli a cerimonia all' Altare della Patria per Festa Forze Armate – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 La premier Meloni canta l'Inno di Mameli durante l'esibizione della banda alla cerimonia per la Festa delle Forze Armate che si è svolta all'Altare della Patria alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
