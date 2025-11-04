4 novembre Mattarella | Riconoscenza per chi fece l’Italia libera
Oggi 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Questa Mattina Mattarella all’Altare della Patria e poi ad Ancona per la cerimonia militare. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Il conflitto scatenato dalla aggressione all'Ucraina impone un impegnativo sforzo per la creazione di una comune forza di difesa europea". È il messaggio di Mattarella per il 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Festa nazionale del 4 novembre, Sergio Mattarella: "Creare forza di Difesa europea" - Il messaggio di Sergio Mattarella in occasione della festa nazionale del 4 novembre: "Creare una Difesa europea" ... Riporta notizie.it
4 Novembre, Giornata dell'Unità nazionale. Mattarella: «Riconoscenza a chi lottò per un'Italia libera e democratica» - Oggi la cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria. Scrive roma.corriere.it
4 novembre, celebrazioni all'Altare della Patria ma niente Frecce tricolori - La decisione per non interferire coi soccorsi dopo i crolli alla Torre dei Conti, deposta la corona al milite ignoto con il Presidente Mattarella ... Da rainews.it