4 Novembre Mattarella e Crosetto celebrano Giornata Unità Nazionale e Forze Armate ad Ancona

(Agenzia Vista) Ancona, 04 novembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato ad Ancona alla cerimonia della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si è tenuta al Porto antico. All'evento hanno partecipato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, autorità civili e militari, istituzioni locali, oltre a rappresentanze scolastiche e associative. Il Capo dello Stato ha passato in rassegna il reparto schierato, accompagnato dal Ministro Crosetto e dal Generale Luciano Portolano, Capo di stato maggiore della difesa, che, successivamente, hanno preso parola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

