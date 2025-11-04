4 novembre Mattarella | creare forza di Difesa europea

Oggi, 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il presidente Mattarella ha deposto una corona al Milite Ignoto all’Altare della Patria e partecipato alla commemorazione ad Ancona. In un messaggio, il Capo dello Stato ha ricordato la necessità di una comune forza di difesa europea. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - 4 novembre, Mattarella: creare forza di Difesa europea

