4 novembre Mattarella | creare forza di Difesa europea

Tv2000.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il presidente Mattarella ha deposto una corona al Milite Ignoto all’Altare della Patria e partecipato alla commemorazione ad Ancona. In un messaggio, il Capo dello Stato ha ricordato la necessità di una comune forza di difesa europea. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

