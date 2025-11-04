4 Novembre Mattarella | coronamento del sogno dell' unità d' Italia Meloni | onoriamo chi difese unità e libertà

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è all'Altare della Patria per le celebrazioni, cui partecipano le Alte cariche dello Stato, tra le quali la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del 4 Novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. «Il 4 novembre segna la data in cui l'armistizio di Villa Giusti pose termine alla Guerra mondiale che aveva.

"Il conflitto scatenato dalla aggressione all'Ucraina impone un impegnativo sforzo per la creazione di una comune forza di difesa europea". È il messaggio di Mattarella per il 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

4 Novembre, Mattarella: adattare strumento militare ai nuovi conflitti - "Nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo,interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio".

4 Novembre, Mattarella "Coronamento del sogno dell'unità d'Italia" - "Il 4 novembre segna la data in cui l'armistizio di Villa Giusti pose termine alla Guerra mondiale che aveva ...

Festa nazionale del 4 novembre, Sergio Mattarella: "Creare forza di Difesa europea" - Il messaggio di Sergio Mattarella in occasione della festa nazionale del 4 novembre: "Creare una Difesa europea"