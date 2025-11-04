4 Novembre Mattarella ad Ancona
7.00 Tutto pronto ad Ancona per l'arrivo del Presidente Mattarella e del ministro alla Difesa Crosetto, nel Giorno dell' Unità nazionale e Giornata delle Forze armate. La cerimonia al porto antico, trasmessa anche su un maxischermo in piazza Roma, si conclude col passaggio delle Frecce Tricolori. Prima di lasciare Roma per Ancona, l' omaggio di Mattarella al Milite Ignoto all'Altare della Patria. Con lui la premier Meloni e i presidenti del Senato La Russa e della Camera Fontana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
