4 Novembre Lorenzo Fontana al Sacrario militare di Redipuglia rende omaggio ai Caduti – Il video
(Agenzia Vista) Trieste, 04 novembre 2025 Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha partecipato oggi alla cerimonia della resa degli onori ai caduti al Sacrario militare di Redipuglia (Go) in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Giorno dell'unità nazionale e Giornata delle Forze armate. Dopo la resa degli onori, il Presidente Fontana ha percorso la via eroica fino al sacello del Duca d'Aosta, dove è stata deposta una corona d'alloro ed è stato osservato un minuto di silenzio. Raggiungendo l'area delle cerimonie, Fontana ha quindi salutato le scolaresche presenti, rivolgendo loro l'invito a "studiare la storia", e ha stretto la mano a Paola Del Din, 102 anni, medaglia d'oro al valore militare e portatrice della medaglia d'oro del fratello Renato, la quale ha poi letto la motivazione della medaglia d'oro concessa al Milite Ignoto. 🔗 Leggi su Open.online
