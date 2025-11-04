4 novembre | La Russa ' gratitudine e riconoscenza per donne e uomini in divisa'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "In occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, rinnovo memoria e gratitudine verso le donne e gli uomini in divisa che hanno servito e servono l'Italia con coraggio e dedizione. A loro, che difendono ogni giorno la libertà e l'identità della Nazione, va la riconoscenza mia personale e del Senato della Repubblica". Lo scrive suo social il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

