4 novembre la cerimonia all' Altare della Patria

Laverita.info | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ignazio La Russa, Giorgia Meloni e Sergio Mattarella depongono la corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. 🔗 Leggi su Laverita.info

