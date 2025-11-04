4 novembre la cerimonia all' Altare della Patria
Ignazio La Russa, Giorgia Meloni e Sergio Mattarella depongono la corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. 🔗 Leggi su Laverita.info
La Voce di Rovigo. . cerimonia del 4 Novembrein diretta da piazza Vittorio Emanuele II, i saluti istituzionali delle autorità e il dispiegamento delle forze dell’Ordine e delle associazioni combattentistiche. - facebook.com Vai su Facebook
4 Novembre, Meloni canta Inno di Mameli a cerimonia all'Altare della Patria per Festa Forze Armate - La premier Meloni canta l'Inno di Mameli durante l'esibizione della banda alla cerimonia per la Festa delle Forze Armate che si è svolta all'Altare della Patria alla presenza del Presidente della Repu ... Scrive ilgiornale.it
4 novembre, celebrazioni all'Altare della Patria ma niente Frecce tricolori - La decisione per non interferire coi soccorsi dopo i crolli alla Torre dei Conti, deposta la corona al milite ignoto con il Presidente Mattarella ... Secondo rainews.it
4 novembre Festa Nazionale, annullato sorvolo Frecce Tricolori a Roma - Non ci sarà il sorvolo delle Frecce tricolori oggi in piazza Venezia in segno di lutto per la morte dell'operaio Octay Stroici sotto il crollo della Torre dei Conti avvenuta a pochi metri dal luogo ... Si legge su tg24.sky.it