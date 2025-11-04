Molti secoli fa dall’icona della Madonna di Pötsch scesero lacrime e il fenomeno si ripeterà anche molti anni dopo. Le sono attribuiti numerosi miracoli e un grande santo dei tempi moderni ebbe una grande venerazione per questa immagine. A Vienna, nella cattedrale di Santo Stefano, si venera un’icona della Vergine Maria. È l’immagine miracolosa proveniente. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 4 novembre: il mistero della Madonna di Pötsch che ha lacrimato due volte in luoghi diversi