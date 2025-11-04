4 Novembre | il giorno in cui l’Italia si guarda allo specchio

All'alba del 4 novembre, molte città italiane si svegliano con il tricolore che scivola lento sulle facciate dei municipi e sui balconi dei palazzi storici. L'aria ha un odore sottile di metallo e foglie bagnate; le piazze si riempiono di passi misurati, stendardi, divise lucidate con cura. È un giorno in cui il Paese si .

