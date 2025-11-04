4 novembre Giornata dell’Unità Nazionale | Mattarella e Meloni all’Altare della Patria

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’ Altare della Patria per le celebrazioni del 4 novembre in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Presenti anche la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. Il Capo dello Stato, dopo l’esecuzione dell’inno nazionale, deporrà una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Per evitare ogni possibile interferenza con le operazioni di messa in sicurezza della Torre dei Conti è stato annullato il sorvolo delle Frecce tricolori. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale: Mattarella e Meloni all’Altare della Patria

