4 novembre | Foti ' riconoscenza a chi difende l' Italia ogni giorno'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Nel Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, esprimo profonda gratitudine alle donne e agli uomini che ogni giorno difendono la libertà, la sicurezza e i valori su cui si fonda la nostra democrazia". Lo scrive su su Facebook il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti. "Onoriamo chi ha donato la propria vita perché noi potessimo vivere la nostra in pace e libertà, e rendiamo omaggio a chi continua, con coraggio e dedizione, a custodire questi ideali. A tutti i servitori dello Stato, in patria e nelle missioni all'estero, va un ringraziamento sincero e profondo per la forza, la professionalità e il cuore con cui rappresentano l'Italia nel mondo”, aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 4 novembre: Foti, 'riconoscenza a chi difende l'Italia ogni giorno'

