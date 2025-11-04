4 novembre | Fontana ' grazie Forze armate costruttrici di pace'
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Nella ricorrenza del 4 novembre il pensiero va ai militari caduti in servizio per la tutela delle comunità e dei territori, a chi ha donato la vita per la libertà e la democrazia dell'Italia. Con riconoscenza ricordiamo anche le donne e gli uomini che oggi servono il nostro Paese con onore, spesso lontano da casa, impegnati a costruire la pace e a prestare aiuti. Alle loro famiglie, che condividono sacrifici e attese, rivolgo la mia vicinanza e la mia gratitudine". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.
