4 novembre | facciata Montecitorio illuminata tricolore

Iltempo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate, la facciata di Montecitorio sarà illuminata con l'immagine del Tricolore fino all'una di domani. Si legge in una nota della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

