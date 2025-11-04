4 novembre | De Poli UdC ' festa che unisce rinnova nostro amore per l' Italia'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Il 4 novembre è una festa che unisce. È la giornata in cui ricordiamo chi ha combattuto per la libertà e per l'unità della nostra Nazione, ma è anche un momento in cui rinnoviamo il nostro amore per l'Italia e il senso profondo di appartenenza alla nostra comunità nazionale. Oggi celebriamo la forza, il coraggio e il sacrificio di tanti uomini e donne che, con passione e spirito di servizio, hanno difeso i valori della Patria. A loro dobbiamo la libertà e la pace di cui godiamo". Così in una nota il senatore Antonio De Poli, segretario nazionale UdC. "Il mio pensiero va anche a tutte le donne e agli uomini delle Forze Armate che ogni giorno, in Italia e all'estero, garantiscono sicurezza, democrazia e solidarietà. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 4 novembre: De Poli (UdC), 'festa che unisce, rinnova nostro amore per l'Italia'

