4 novembre dalla vittoria del 1918 alle Frecce Tricolori | storia della festa che l’Italia abolì
Il 4 novembre l’Italia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che commemora la vittoria nella Prima Guerra Mondiale e il completamento del processo di unificazione nazionale. Nonostante non sia più un giorno festivo dal 1977, questa data mantiene un significato profondo nella storia italiana e comporta particolari implicazioni per i lavoratori. La giornata fu istituita per ricordare l’entrata in vigore dell’ armistizio di Villa Giusti, firmato il 3 novembre 1918, che permise all’Italia l’annessione delle terre irredente di Trento e Trieste. Per questo motivo, l’intervento italiano nella Grande Guerra è stato considerato la quarta guerra d’indipendenza italiana, il completamento ideale del Risorgimento. 🔗 Leggi su Cultweb.it
