4 novembre Crosetto ad Ancona | La prima guerra mondiale è il presupposto della Repubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla cerimonia al Porto Antico di Ancona in occasione del 4 novembre, la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. In questa ricorrenza, ha detto Crosetto, “celebriamo la fine della grande guerra che pochi di noi ricordano e nessuno di noi ha vissuto. Eppure la prima guerra mondiale è il presupposto della Repubblica e della democrazia di cui godiamo gli effetti. Sulle spalle di persone che non abbiamo mai conosciuto e che l’hanno difesa abbiamo l’occasione di festeggiare la nostra libertà, la democrazia e la pace “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

