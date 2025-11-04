4 novembre Crosetto ad Ancona | La prima guerra mondiale è il presupposto della Repubblica
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla cerimonia al Porto Antico di Ancona in occasione del 4 novembre, la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. In questa ricorrenza, ha detto Crosetto, “celebriamo la fine della grande guerra che pochi di noi ricordano e nessuno di noi ha vissuto. Eppure la prima guerra mondiale è il presupposto della Repubblica e della democrazia di cui godiamo gli effetti. Sulle spalle di persone che non abbiamo mai conosciuto e che l’hanno difesa abbiamo l’occasione di festeggiare la nostra libertà, la democrazia e la pace “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
4 novembre, @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa: #Difesa forza che unisce e lega territori e generazioni @Quirinale @Palazzo_Chigi @GiorgiaMeloni @Esercito @ItalianAirForce @ItalianNavy - X Vai su X
Martedì 4 novembre per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Cosa sappiamo dell’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale - facebook.com Vai su Facebook
4 Novembre, Crosetto ad Ancona: Difesa è come l'aria, quando manca si capisce sua necessità - (Agenzia Vista) Ancona, 04 novembre 2025 "La difesa è come l’aria fin quando non serve non si vede, ma quando manca nei momenti in cui serve si capisce la sua necessità. Lo riporta msn.com
4 novembre, Crosetto ad Ancona: "La prima guerra mondiale è il presupposto della Repubblica" - (LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla cerimonia al Porto Antico di Ancona ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
4 Novembre, Mattarella e Crosetto ad Ancona - Tutto pronto ad Ancona per l'arrivo del Presidente Mattarella e del ministro alla Difesa Crosetto, nel Giorno dell' Unità nazionale e Giornata delle Forze armate. Segnala rainews.it