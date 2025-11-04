4 Novembre Cesa | Italia primo Paese Ue per contributo militare nell’Alleanza Atlantica Onore a chi difende libertà e sicurezza
ROMA – “In questa Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate rendiamo omaggio a tutte le donne e gli uomini che, con dedizione, coraggio e spirito di servizio, hanno difeso e continuano a difendere la libertà, la sicurezza e i valori che uniscono la nostra Nazione.” Così Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, nel messaggio diffuso in occasione del 4 Novembre. “L’Italia – sottolinea Cesa – è oggi il primo Paese dell’Ue tra i 32 membri della Nato per il contributo di forze militari, donne, uomini e mezzi messi a disposizione dell’Alleanza Atlantica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
