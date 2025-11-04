4 novembre cerimonie e stop alle Frecce | Mattarella rilancia la difesa Ue

Oggi, 4 novembre, il Paese si raccoglie attorno a una memoria condivisa e a un impegno presente. Dal Quirinale arriva un messaggio che chiama per nome libertà, unità e responsabilità, ricordando quanto sia stato ed è "prezioso" il contributo delle Forze Armate nel custodire questi valori.

Si ricorda che domani, 4 novembre, si terranno le cerimonie ufficiali per la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Colà e Pacengo – ore 10:00 Lazise – ore 11:00 Un’occasione per onorare i Caduti e celebrare i valori di unità e ser - facebook.com Vai su Facebook

Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il 4 novembre bandiere esposte a scuola e cerimonie. Valditara: “Tramettere ai giovani i valori” - Anche quest’anno, come previsto da direttive nazionali, il 4 novembre gli edifici pubblici hanno esposto la bandiera italiana accanto a quella europea. Lo riporta orizzontescuola.it

Giornata dell’Unità Nazionale e Forze Armate, la cerimonia a Roma il 4 novembre: strade chiuse e bus deviati - Per le celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre 2025 all'Altare della Patria a Roma, previste chiusure di ... Come scrive fanpage.it

4 novembre, celebrazioni all'Altare della Patria ma niente Frecce tricolori - La decisione per non interferire coi soccorsi dopo i crolli alla Torre dei Conti, deposta la corona al milite ignoto con il Presidente Mattarella ... Secondo rainews.it