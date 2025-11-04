4 novembre | Bergamini ' grati a donne e uomini in divisa impegnati per libertà e sicurezza'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Nella Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate rinnoviamo la nostra gratitudine verso le donne e gli uomini che sono impegnati per la libertà e la sicurezza. Conosciamo molto bene quanto sia fondamentale l'impegno di chi indossa una divisa, in Italia come in tutti i teatri di crisi in cui promuovono pace, aiuto e solidarietà. A tutti loro vanno la nostra accorata vicinanza e l'espressione del nostro ricordo commosso per tutti i caduti". Così in una nota Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia.

