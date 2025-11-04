4 novembre 2025 | ingresso gratuito nei musei statali per il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

In occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, i musei e i luoghi della cultura statali aprono le loro porte gratuitamente al pubblico. La data rientra tra le tre giornate a ingresso gratuito istituite dal Ministero della Cultura (MiC), insieme al 25 aprile (Festa della Liberazione) e al 2 giugno (Festa della Repubblica), per celebrare ricorrenze di grande valore storico e simbolico per l'Italia. L'iniziativa, parte delle aperture straordinarie promosse dal MiC in occasione del ponte di Ognissanti, consente ai visitatori di accedere gratuitamente ai principali musei, aree archeologiche e parchi monumentali del Paese.

