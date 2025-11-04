4 novembre 1992 | la prima rete al Milan di Boban

Il 4 novembre del 1992, in occasione del ritorno degli ottavi di finale della Champions League, Zvonimir Boban segnò il suo primo gol al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

