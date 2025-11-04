4 novembre 1992 | la prima rete al Milan di Boban
Il 4 novembre del 1992, in occasione del ritorno degli ottavi di finale della Champions League, Zvonimir Boban segnò il suo primo gol al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#staseraintv: la #guidatv ai film in prima serata oggi, martedì 4 novembre. - facebook.com Vai su Facebook
4 novembre, Crosetto ad Ancona: "La prima guerra mondiale è il presupposto della Repubblica" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla cerimonia al Porto Antico di Ancona in occasione del 4 ... Secondo msn.com
4 novembre: Graziano (Pd), 'giorno di memoria, rafforzare impegno per pace e sicurezza' - "Oggi celebriamo una data fondamentale della nostra storia: il 4 novembre, giorno in cui l’armistizio di Villa Giusti pose fine alla Prima guerra mondiale, completando il so ... Da msn.com
Accadde oggi: 4 novembre, termina in Italia la Prima Guerra Mondiale - Oggi è l’anniversario dell’armistizio di Villa Giusti del 4 novembre 1918, che per l’Italia coincide con la fine della Prima Guerra Mondiale. Segnala fremondoweb.com