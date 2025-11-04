4 novembre 1966 | 59 anni fa l' alluvione che travolse Firenze FOTO
Sono passati quasi 60 anni da quando l'Arno esondò nel capoluogo toscano: per salvarlo arrivarono da tutto il mondo "gli angeli del fango". L'acqua provocò 35 morti (17 in città, 18 nella provincia) e danni inestimabili. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Approfondisci con queste news
Per lo scienziato, 97 anni il prossimo 12 novembre, il segreto della longevità è "alzarsi da tavola con un po' di fame" - facebook.com Vai su Facebook
4 novembre 1966, l’alluvione di Firenze: il ricordo e le commemorazioni in città - Un evento drammatico che unì l’Italia e il mondo accorso con gli ‘Angeli del fango’ per salvare dal fango un patrimonio inestimabile. Da msn.com
"L'alluvione della povera gente" nel 1966, quella ferita tra dolore e rinascita - Il 4 novembre 1966 – 59 anni fa – l'Ombrone ruppe gli argini e allagò la città. Da corrieredimaremma.it
Alluvione di Firenze: tante iniziative per ricordare il 4 novembre del 1966 - Tra le celebrazioni organizzate dal Comune e dalla Città Metropolitana per il 59esimo anniversario dell'alluvione c'è anche una giornata di formazione per gli studenti con la Protezione civile ... intoscana.it scrive