In un mercato in consolidamento, quattro meme coin economiche — Shiba Inu, Pump.fun, Pepe e Bitcoin Hyper — mostrano segnali tecnici e accumulo rialzista. $HYPER, in particolare, emerge come progetto Layer-2 su BTC, con una prevendita che ha già raccolto oltre 25,6 milioni di dollari. La caccia alla prossima “gemma” crypto porta spesso gli investitori . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - 4 criptovalute economiche sotto 0,10 $ da comprare questa settimana