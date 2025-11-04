4 11 le Frecce Tricolori non volano

15.10 "Il 4 novembre è un giorno di memoria, riflessione e riconoscenza. Oggi abbiamo l'occasione di festeggiare con le Forze Armate la nostra democrazia e nostra pace". Così il ministro della Difesa Crosetto, a margine della Festa dell'unità nazionale e delle forze armate ad Ancona. A Roma niente sorvolo delle Frecce Tricolori in piazza Venezia in segno di lutto per l'operaio Octay Stroici morto nel crollo della Torre dei Conti avvenuto a pochi metri dal luogo simbolo della cerimonia ai Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it