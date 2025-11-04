32enne salvadoregno chiede il permesso di soggiorno e viene arrestato a Milano per reati legati alla MS13

Un 32enne salvadoregno è stato arrestato a Milano per mandato internazionale: era ricercato per reati legati alla MS13.

