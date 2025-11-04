2 jet da ricognizione Usa nello spazio aereo sopra Mar Nero decollo da base Uk Mildenhall ipotesi attività intelligence contro Russia - VIDEO
Un Boeing P-8A Poseidon, appartenente alla Marina americana, ha pattugliato principalmente la zona al largo delle coste rumene e di fronte alla Crimea, area considerata strategica per il controllo dei movimenti della flotta russa del Mar Nero. Parallelamente, un Bombardier CL-600 Artemis dell’eserci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
I caccia polacchi hanno intercettato un aereo russo che stava effettuando un volo di ricognizione nello spazio aereo internazionale. L'apparecchio, con il transponder spento, non ha violato lo spazio aereo polacco
L'ottava giornata della kermesse fa spazio a Jafar Panahi, autore iraniano della pellicola vincitrice della Palma d'oro a Cannes, che ritira un premio alla carriera, e a Massimo Boldi, anche lui premiato con un riconoscimento speciale. In serata sfilano i protagon - X Vai su X
Un aereo da ricognizione della Marina americana che volava nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero è stato intercettato da un jet da combattimento russo in modo "poco sicuro e poco professionale"
Un aereo da ricognizione della Marina americana che volava nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero è stato intercettato da un jet da combattimento russo
Jet russi intercettano jet Usa Baltico. La fa sapere il ministero della Difesa russo in un comunicato.