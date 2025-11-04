18 anni e il sogno di vedere Padova più bella | Sara festeggia con Retake al Parco Milcovich
Una giornata di allegria, amicizia e cittadinanza attiva ha illuminato il weekend padovano grazie all’iniziativa di Sara, che ha scelto di festeggiare i suoi 18 anni non con una festa qualunque, ma con un’azione di cura urbana insieme a Retake Padova.Sguardo sereno e due begli occhi verdi pieni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
