100 Nights Of Hero Trailer del nuovo fantasy con Maika Monroe e Emma Corrin
100 Nights Of Hero, Trailer del nuovo fantasy con Maika Monroe e Emma Corrin 100 Nights of Hero, con Maika Monroe, ha ufficialmente pubblicato un nuovo trailer del film fantasy che mostra il cast stellare e un potenziale triangolo amoroso. La sinossi ufficiale di 100 Nights of Hero è: “Ambientato a Darkly End, un mondo alternativo governato dal dispotico Birdman. Cherry è infelicemente sposata con Jerome, che non vuole passare del tempo con lei. Considerando il loro “dovere” di generare un erede, la situazione è preoccupante. L’unico raggio di sole nella giornata di Cherry è la sua domestica, Hero. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
100 Nights of Hero: il trailer della fiaba femminista con Maika Monroe e Nicholas Galitzine - Arriverà al cinema prossimamente 100 Nights of Hero, fantasy queer femminista presentato alla Settimana della Critica del festival di Venezia. Riporta comingsoon.it
100 Nights of Hero Has a Story, or 100, to Tell - 100 Nights of Hero was written and directed by Julia Jackman, who helmed the musical comedy Bonus Track, based on a story by Josh O’Connor, in 2024. Si legge su msn.com
100 Nights of Hero: il primo teaser trailer con Nicholas Galitzine, Emma Corrin e Maika Monroe - In arrivo in anteprima mondiale a Venezia 2025, 100 Nights of Hero ha mostrato il primo teaser trailer al pubblico introducendo il suo cast protagonista guidato da Nicholas Galitzine, Emma Corrin e ... Da comingsoon.it