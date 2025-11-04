100 Nights Of Hero, Trailer del nuovo fantasy con Maika Monroe e Emma Corrin 100 Nights of Hero, con Maika Monroe, ha ufficialmente pubblicato un nuovo trailer del film fantasy che mostra il cast stellare e un potenziale triangolo amoroso. La sinossi ufficiale di 100 Nights of Hero è: “Ambientato a Darkly End, un mondo alternativo governato dal dispotico Birdman. Cherry è infelicemente sposata con Jerome, che non vuole passare del tempo con lei. Considerando il loro “dovere” di generare un erede, la situazione è preoccupante. L’unico raggio di sole nella giornata di Cherry è la sua domestica, Hero. 🔗 Leggi su Cinefilos.it