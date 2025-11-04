? Investimento Zio di Laura Pausini | Si Consegna il Pirata della Strada

Il pirata della strada che ha travolto e ucciso Ettore Pausini (78 anni) in bicicletta????? Il Pirata Si Consegna Dopo l'Incidente Mortale Si è costituito nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre 2025, il responsabile dell'incidente che ha causato la morte di Ettore Pausini, lo zio della cantante Laura Pausini. L'uomo, un cittadino rumeno-moldavo .

