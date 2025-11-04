? Le Pagelle di Ballando con le Stelle 1° Novembre | Magnini Vince Rosa Chemical a Rischio
Fabio Fognini e Giada Lini vincono la sesta puntata; eliminati Beppe Convertini e Veera Kinnunen. Un commosso omaggio di Milly Carlucci ad Andrea Delogu per il lutto familiare.? I Migliori e il Trionfo di Puntata La sesta puntata di Ballando con le Stelle ha visto la vittoria di puntata per la prima volta di . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le pagelle di Ballando: Rosa Chemical in crisi, Magnini favorito alla vittoria - X Vai su X
Ballando, le pagelle: Fialdini infortunata (4), Barbara D'Urso innamorata (7,5), Fognini vincitore della puntata (9) - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le stelle, pagelle: Fialdini (9), Fognini super (8), Carlucci commossa per Delogu (7) - Il dance show di Milly Carlucci ovviamente questa sera è segnato dalla terribile notizia arrivata un paio di giorni fa ... Si legge su libero.it
Fabio Fognini entra nella lista dei possibili vincitori di “Ballando con le stelle 2025”. Le pagelle della sesta puntata - Beppe Convertini, che si era salvato nel primo spareggio contro la signora Coriandoli a inizio puntata, perde nello spareggio finale a tre: è il primo eliminato dell'an ... Riporta iodonna.it
Pagelle Ballando con le Stelle 2025 3a puntata/ Barbara D’Urso vola in classifica, la Delogu può risalire - D’Urso e Fialdini volano, Rosa Chemical delude, Colombari troppo “perfettina" Ed eccoci con le pagelle di Ballando con le Stelle 2025 ... Lo riporta ilsussidiario.net