?? Luca Ward | Ho Fatto il Facchino a 13 Anni per Non Morire di Fame

Il celebre doppiatore e attore si è aperto a “Ciao Maschio” su Rai 1, rivelando i dettagli drammatici della sua adolescenza segnata dalla perdita del padre e dalla povertà estrema. Lutto e Caduta nella Povertà Assoluta Luca Ward ospite di Nunzia De Girolamo nel programma “Ciao Maschio” su Rai 1, ha ripercorso un capitolo doloroso . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ?? Luca Ward: “Ho Fatto il Facchino a 13 Anni per Non Morire di Fame”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Luca Ward apre la stagione del Politeama di Tolentino domenica 9 novembre alle ore 18 con Il talento di essere tutti e nessuno https://marcheinfinite.com/2025/11/01/luca-ward-apre-la-stagione-del-politeama-di-tolentino-domenica-9-novembre-alle-ore-18-co - facebook.com Vai su Facebook

“Per non morire di fame a 13 anni ho fatto il facchino. Dopo la morte di papà, sono diventato poverissimo. A 13 anni non avevo cibo né luce”: lo rivela Luca Ward - Il celebre doppiatore si confessa a "Ciao Maschio": "Dopo la morte di papà siamo sprofondati nella povertà assoluta" ... ilfattoquotidiano.it scrive

“Sprofondato nella povertà assoluta”: il dramma di Luca Ward - A Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, Luca Ward si apre su un passato doloroso: orfano a 13 anni e la povertà assoluta. Secondo donnaglamour.it

Luca Ward a 'Ciao Maschio': "Ero poverissimo, a 13 anni senza cibo né luce" - L'attore e doppiatore si confida a Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17. Riporta adnkronos.com