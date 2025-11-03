Zio di Laura Pausini travolto e ucciso in bici il pirata della strada si costituisce | è un 29enne

Si è costituito al comando della polizia locale l’uomo di 29 anni che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 2 novembre, ha investito e ucciso Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura. Il veicolo, una Opel Astra, è stato trovato questa mattina a due chilometri di distanza dal luogo dell’incidente, avvenuto alle 13.20 lungo gli Stradelli Guelfi, a Bologna. Una volta individuata la vettura, non è stato difficile rintracciarne il proprietario, ma questo, identificato dalla polizia locale, ha dichiarato che non sarebbe stato lui alla guida. A quel punto, gli investigatori si sono messi al lavoro per accertare chi fosse il conducente, fino a che il 29enne si è costituito. 🔗 Leggi su Open.online

