Zio di Laura Pausini travolto e ucciso da un’auto pirata il conducente si è costituito
Si è presentato nel pomeriggio al comando della polizia locale l'automobilista di 29 anni che nel primo pomeriggio di ieri, a bordo di una Opel Astra, ha investito il ciclista di 78 anni, Ettore Pausini, sugli Stradelli Guelfi a Bologna. L'anziano, zio della cantante Laura e barbiere di Piazza Azzarita, è deceduto per le ferite riportate. L'auto era già stata trovata dai carabinieri a due chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Il proprietario era stato identificato dalla polizia locale ma aveva dichiarato di non essere stato lui alla guida. "Esprimo la mia vicinanza e cordoglio alla famiglia di Ettore Pausini - ha commentato il sindaco di Bologna Matteo Lepore - un fatto grave che colpisce la nostra comunità". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un ciclista 78enne è stato travolto e ucciso da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso alla periferia di Bologna. Si tratta di Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini. La vettura, una Opel Astra vecchio modello, si sarebbe allontanata in - facebook.com Vai su Facebook
Lutto per Laura Pausini: zio Ettore falciato in bici da un pirata della strada - X Vai su X
Lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore travolto in bici da un’auto pirata - Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere e le strade periferiche per risalire al pirata. Da tg24.sky.it
Lutto per Laura Pausini, lo zio Ettore travolto e ucciso in bici da un’auto: caccia al pirata della strada - In un incidente avvenuto domenica 2 novembre alle porte di Bologna è morto lo zio Ettore ... fanpage.it scrive
Chi era Ettore Pausini, lo zio di Laura travolto in bici: "Un uomo generoso e un campione nella vita" - L’ex barbiere 78enne, fratello del padre della cantante, è morto a Bologna dopo essere stato investito da un’auto pirata. Segnala msn.com