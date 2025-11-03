Si è presentato nel pomeriggio al comando della polizia locale l'automobilista di 29 anni che nel primo pomeriggio di ieri, a bordo di una Opel Astra, ha investito il ciclista di 78 anni, Ettore Pausini, sugli Stradelli Guelfi a Bologna. L'anziano, zio della cantante Laura e barbiere di Piazza Azzarita, è deceduto per le ferite riportate. L'auto era già stata trovata dai carabinieri a due chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Il proprietario era stato identificato dalla polizia locale ma aveva dichiarato di non essere stato lui alla guida. "Esprimo la mia vicinanza e cordoglio alla famiglia di Ettore Pausini - ha commentato il sindaco di Bologna Matteo Lepore - un fatto grave che colpisce la nostra comunità". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Zio di Laura Pausini travolto e ucciso da un’auto pirata, il conducente si è costituito