Zio di Laura Pausini travolto e ucciso da un’auto pirata il conducente si è costituito

Tg24.sky.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è presentato nel pomeriggio al comando della polizia locale l'automobilista di 29 anni che nel primo pomeriggio di ieri, a bordo di una Opel Astra, ha investito il ciclista di 78 anni, Ettore Pausini, sugli Stradelli Guelfi a Bologna. L'anziano, zio della cantante Laura e barbiere di Piazza Azzarita, è deceduto per le ferite riportate. L'auto era già stata trovata dai carabinieri a due chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Il proprietario era stato identificato dalla polizia locale ma aveva dichiarato di non essere stato lui alla guida. "Esprimo la mia vicinanza e cordoglio alla famiglia di Ettore Pausini - ha commentato il sindaco di Bologna Matteo Lepore - un fatto grave che colpisce la nostra comunità". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

zio di laura pausini travolto e ucciso da un8217auto pirata il conducente si 232 costituito

© Tg24.sky.it - Zio di Laura Pausini travolto e ucciso da un’auto pirata, il conducente si è costituito

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore travolto in bici da un’auto pirata - Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere e le strade periferiche per risalire al pirata. Da tg24.sky.it

zio laura pausini travoltoLutto per Laura Pausini, lo zio Ettore travolto e ucciso in bici da un’auto: caccia al pirata della strada - In un incidente avvenuto domenica 2 novembre alle porte di Bologna è morto lo zio Ettore ... fanpage.it scrive

zio laura pausini travoltoChi era Ettore Pausini, lo zio di Laura travolto in bici: "Un uomo generoso e un campione nella vita" - L’ex barbiere 78enne, fratello del padre della cantante, è morto a Bologna dopo essere stato investito da un’auto pirata. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zio Laura Pausini Travolto