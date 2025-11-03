Regione Lombardia ha messo sul piatto 2 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo Centro di Formazione Professionale a Zingonia, nell’ambito di un progetto complessivo da oltre 6 milioni e 200mila euro. La decisione rientra nell’ Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (Arest) promosso dal Comune di Verdellino e sostenuto, oltre che da fondi comunali, anche da privati. Il progetto corre in parallelo a un altro relativo, invece, alla costruzione, sempre sul territorio di Zingonia che ricade su Ciserano, di un istituto scolastico da 4,5 milioni di euro. L’intervento, denominato “Zingonia – Land of people, land of work”, prevede la riqualificazione di un immobile comunale per creare un polo formativo destinato alla preparazione di figure tecniche e specializzate da inserire nelle imprese del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Zingonia, da Regione 2 milioni per un nuovo centro di formazione: “Restituiamo valore ai territori”