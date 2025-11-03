Ziliani sicuro | Inter? Troppi 12 gol subiti per pensare allo scudetto la spia è accesa

Inter News 24 Le parole di Paolo Ziliani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Ziliani, sul suo profilo X, ha commentato il momento dell’ Inter. LOTTA SCUDETTO – Quattro squadre in un punto ma attenzione: Napoli e Milan sono 1° e 2° dopo aver giocato senza importanti titolari. Cosa succederà quando potranno mandarli in campo? Il grande equilibrio in vetta alla classifica potrebbe essere meno netto di quel che appare: non tutti infatti hanno i margini di miglioramento di Napoli e Milan. La spia accesa dei 12 gol subiti dall’Inter (statisticamente troppi per pensare di puntare al titolo) e la trasfigurazione di Gasperini tra l’Atalanta macchina da gol e la Roma bunker di oggi in realtà, dietro la classifica che tutti vediamo e seguiamo se ne nascondono altre meno considerate e attenzionate, che sono invece maledettamente utili per mettere meglio a fuoco lo stato delle cose e confrontare le chances dei 7 club di alta quota. 🔗 Leggi su Internews24.com

