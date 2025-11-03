Zielinski Inter il gol a Verona è da record | è entrato in un club ristretto

di Giuseppe Lo Porto Zielinski Inter, le ultime sul futuro del centrocampista polacco in nerazzurro dopo il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. Dopo più di un anno di attesa, Piotr Zielinski è finalmente tornato a segnare in Serie A, e lo ha fatto con una rete decisiva contro il Verona. Il gol, che ha aperto le marcature nella vittoria dell’ Inter, è arrivato 371 giorni dopo la sua ultima marcatura in campionato, risalente al 7 aprile 2024, quando aveva trovato il gol contro il Monza. Questa rete è particolarmente significativa per Zielinski, non solo per la gioia del ritorno al gol, ma anche per il fatto che entra a far parte di un club molto esclusivo: è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in ognuna delle ultime 11 stagioni di Serie A (dal 201516), insieme a Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, entrambi della Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

