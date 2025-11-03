Un compleanno davvero speciale per Zeudi Di Palma, ex volto amatissimo del Grande Fratello, che nelle ultime ore ha ricevuto una sorpresa senza precedenti. In occasione della sua giornata di festa, un suo affezionato fan — da sempre vicino a lei sin dai tempi del reality — ha deciso di organizzare un evento spettacolare a Napoli, coinvolgendo la comunità LGBTQ+ e facendo volare due aerei sopra la città in suo onore. L’iniziativa, definita da molti un vero e proprio evento mondiale, ha colorato il cielo partenopeo di emozione e stupore. Due aerei hanno sorvolato la città per celebrare l’ex gieffina, simbolo di autenticità, libertà e inclusione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zeudi Di Palma ha il fandom più grande e potente: evento mondiale per il suo compleanno (con tanto di aerei)