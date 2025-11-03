Zerocalcare torna su Netflix | nel 2026 arriva Due spicci

Dopo il successo delle prime due serie, Zerocalcare tornerà su Netflix. L’annuncio, tanto atteso, è arrivato ieri sul palcoscenico del Lucca Comics & Gaming, dove il fumettista ha svelato l’arrivo della sua nuova serie: “Due spicci”. “Due spicci”, dove e quando vederla. La nuova serie del fumettista che ha conquistato i cuori di tutti sbarcherà nuovamente su Netflix. Ci sarà bisogno ancora di qualche altro mese per poterla finalmente vedere, perché andrà online nel corso del 2026. Come ormai è chiaro, i fumetti e le serie di Zerocalcare sono caratterizzati anche dall’uso del dialetto romano. Il titolo della nuova serie, “Due spicci”, non si smentisce e riprende un modo di dire tipico, ma con una piccola modifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Zerocalcare torna su Netflix: nel 2026 arriva “Due spicci”

