Zerocalcare torna su Netflix | nel 2026 arriva Due spicci
Dopo il successo delle prime due serie, Zerocalcare tornerà su Netflix. L’annuncio, tanto atteso, è arrivato ieri sul palcoscenico del Lucca Comics & Gaming, dove il fumettista ha svelato l’arrivo della sua nuova serie: “Due spicci”. “Due spicci”, dove e quando vederla. La nuova serie del fumettista che ha conquistato i cuori di tutti sbarcherà nuovamente su Netflix. Ci sarà bisogno ancora di qualche altro mese per poterla finalmente vedere, perché andrà online nel corso del 2026. Come ormai è chiaro, i fumetti e le serie di Zerocalcare sono caratterizzati anche dall’uso del dialetto romano. Il titolo della nuova serie, “Due spicci”, non si smentisce e riprende un modo di dire tipico, ma con una piccola modifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Lucca Comics & Games 2025, Zerocalcare ha annunciato «Due Spicci», la nuova serie animata Netflix in arrivo nel 2026. Torna anche l’Armadillo doppiato da Valerio Mastandrea https://www.lacapitale.it/articolo/zerocalcare-svela-due-spicci-a-lucca-c - facebook.com Vai su Facebook
Zerocalcare torna su Netflix! Il video annuncio del titolo della nuova serie - X Vai su X
Due Spicci, Zerocalcare annuncia la nuova serie animata in arrivo nel 2026 - Dopo il grande successo delle sue precedenti serie animate, Zerocalcare torna su Netflix con un nuovo progetto seriale dal titolo Due Spicci, in arrivo ... Lo riporta ciakmagazine.it
Zerocalcare torna su Netflix nel 2026 con Due spicci - Dopo il successo delle sue precedenti serie, il fumettista romano Zerocalcare torna su Netflix come autore e regista con un nuovo progetto animato seriale, "Due Spicci", in arrivo nel 2026. Secondo ansa.it
Zerocalcare svela il titolo della sua nuova serie in arrivo su Netflix - L'annuncio è arrivato al Lucca Comics & Games: Zerocalcare torna nel 2026 su Netflix con la sua terza serie animata che si intitolerà Due Spicci. Si legge su comingsoon.it