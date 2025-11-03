Zerocalcare la nuova serie Due Spicci arriverà su Netflix nel 2026

Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie animata “Due Spicci”, di cui è autore e regista. Dopo il successo delle sue precedenti serie, il fumettista romano Zerocalcare torna su Netflix come autore e regista con un nuovo progetto animato seriale, “Due Spicci“, in arrivo nel 2026. Stranger Things 5, la battaglia finale contro Vecna . 🔗 Leggi su 2anews.it

