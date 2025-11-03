Zebina si racconta | Calciopoli? Sento miei anche quei due campionati li abbiamo vinti sul campo Capello voleva portarmi al Real Madrid ma… Ecco cosa ha detto

Zebina ha parlato della sua carriera in Italia L’importanza di Capello, la passione per l’arte e le polemiche con i tifosi. Cosa ha detto l’ex Juve. Una carriera vissuta intensamente in Italia, divisa tra grandi vittorie e momenti di tensione. Jonathan Zebina ha vestito maglie pesanti come quelle di Cagliari, Roma e Juventus, e si è fatto conoscere anche per una passione atipica per un calciatore, quella per l’arte. L’ex difensore francese ha raccontato questi e altri aneddoti in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Il racconto parte dal suo arrivo in Italia, quasi casuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zebina si racconta: «Calciopoli? Sento miei anche quei due campionati, li abbiamo vinti sul campo. Capello voleva portarmi al Real Madrid ma…». Ecco cosa ha detto

