Zebina ricorda lo scudetto con Capello | Una giornata memorabile Le racconto un aneddoto sul giorno di Roma Parma | abbracciando Mboma successe questo

Zebina ricorda lo scudetto con Capello. L’ex difensore francese ha raccontato alla Gazzetta dello Sport i momenti indimenticabili del tricolore con la Roma In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Jonathan Zebina ha ripercorso i ricordi più intensi della sua esperienza alla Roma, in particolare quelli legati alla conquista dello Scudetto del 2001 con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zebina ricorda lo scudetto con Capello: «Una giornata memorabile. Le racconto un aneddoto sul giorno di Roma Parma: abbracciando Mboma successe questo»

