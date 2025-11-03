Zebina | Capello mi fece scoprire l' arte a Roma presi pure una manganellata In disco? Mi addormentavo

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex difensore: "Vado alle mostre, avevo aperto una galleria a Torino. Prima della gara scudetto in giallorosso ho pianto dalla tensione. Io traditore? Ingiusto, prima ero un brocco e dovevo andarmene, poi.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

zebina capello mi fece scoprire l arte a roma presi pure una manganellata in disco mi addormentavo

© Gazzetta.it - Zebina: "Capello mi fece scoprire l'arte, a Roma presi pure una manganellata. In disco? Mi addormentavo..."

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Zebina Capello Fece Scoprire