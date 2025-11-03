Zaniolo talento rinato Che rivede l' azzurro

Ilgiornale.it | 3 nov 2025

Chissà davvero se sei tu la volta che non sbaglio più. Nicolò Zaniolo dev'essersi bene impresso nella mente le strofe di una celebre hit di Eros Ramazzotti e a Udine potrebbe aver trovato la piazza giusta per esplodere. Lasciandosi così alle spalle errori e disavventure di gioventù. Una volta per tutte. Se il buongiorno si vede dal mattino, i presupposti per la rinascita del Golden Boy classe 1999 ci sono tutti. Mai così decisivo e protagonista negli ultimi anni. Basti pensare che era dal 2020 (ovvero prima del grave infortunio al ginocchio) che il fantasista non andava a segno per due giornate di fila. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

