Zaniolo talento rinato Che rivede l' azzurro

Chissà davvero se sei tu la volta che non sbaglio più. Nicolò Zaniolo dev'essersi bene impresso nella mente le strofe di una celebre hit di Eros Ramazzotti e a Udine potrebbe aver trovato la piazza giusta per esplodere. Lasciandosi così alle spalle errori e disavventure di gioventù. Una volta per tutte. Se il buongiorno si vede dal mattino, i presupposti per la rinascita del Golden Boy classe 1999 ci sono tutti. Mai così decisivo e protagonista negli ultimi anni. Basti pensare che era dal 2020 (ovvero prima del grave infortunio al ginocchio) che il fantasista non andava a segno per due giornate di fila. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zaniolo, talento rinato. Che rivede l'azzurro

Altre letture consigliate

Zaniolo è tornato al gol in Serie A. L’Udinese riuscirà a farlo tornare il talento di un tempo? - facebook.com Vai su Facebook

"#Zaniolo" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Zaniolo, l’esultanza come Cristiano Ronaldo è un atto di sfida e ora sogna la vendetta contro la Roma e Gasperini - Nicolò Zaniolo segna contro la sua ex Atalanta ed esulta come Cristiano Ronaldo: domenica riflettori accesi per la sfida contro la Roma e Gasperini che sa di vendetta ... Secondo sport.virgilio.it

Udinese, Zaniolo: "A Udine per rinascere. Che sofferenza lasciare Roma, in carriera ho sbagliato a sentirmi 'un po’ troppo'" - Nicolò Zaniolo sa che l'Udinese è un'ultima occasione, l'ultima possibilità per tornare a lasciare il segno: "Mi sento bene. Scrive calciomercato.com

Udinese, Runjaic: "Zaniolo può fare molto di più. Miller? È un grande talento" - 1 contro il Palermo in Coppa Italia e ha parlato così della prestazione dei suoi: "Volevamo passare il ... Scrive m.tuttomercatoweb.com