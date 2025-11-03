Zangrillo | firmato contratto Enti locali
19.20 "La firma in Aran del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali per il triennio 20222024 rappresenta un risultato importante per oltre 430 mila dipendenti che operano quotidianamente nelle Regioni, nei Comuni, nelle Province, nelle Città metropolitane e nelle Camere di Commercio". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Zangrillo. "L'accordo prevede incrementi medi mensili pari a 142 euro e arretrati medi, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale maggiorata,pari a 2.357 euro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
