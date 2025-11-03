Zanetti dopo Verona Inter | Partita persa per un episodio in questo momento ci sta girando male ma…

Zanetti dopo Verona Inter: «Partita persa per un episodio, in questo momento ci sta girando male ma.». Le parole del tecnico degli scaligeri. Tanta amarezza, ma anche orgoglio, nelle parole del tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, dopo la sconfitta interna contro l' Inter. La partita, decisa da un autogol al 93?, lascia l'amaro in bocca ai gialloblù. Ai canali ufficiali del club, Zanetti ha voluto innanzitutto ringraziare i tifosi per gli applausi finali, segno che il pubblico ha capito la "prestazione straordinaria" offerta dalla squadra contro uno dei club più forti d'Europa.

